Британская королева Елизавета II отменила все дистанционные встречи из-за COVID-19

Британская королева Елизавета II во вторник отменила все рабочие видеоконференции из-за заболевания COVID-19, передаёт телеканал Sky News.

"Поскольку ее Величество все еще испытывает легкие симптомы заболевания, она решила не участвовать в запланированных виртуальных мероприятиях сегодня, но продолжит исполнять полномочия в щадящем режиме", - цитирует телеканал заявление Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что у Елизаветы II наблюдаются лёгкие симптомы заболевания, схожие с обычной простудой.

Британская королева сделала две прививки и один раз прошла ревакцинацию от COVID-19.