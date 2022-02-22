Джонсон обещал продолжать дипломатические усилия с РФ, не исключил, что это не даст результата

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит прилагать дипломатические усилия в отношении России для решения украинского вопроса, но не исключил, что они могут оказаться безрезультатными.

"Мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего, по возможности, момента, но мы должны принять к сведению, что ни к одному из наших посланий не прислушались", - заявил Джонсон во вторник в палате общин.

Он объявил о подготовленных Лондоном санкциях в отношении РФ в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР.

Ранее премьер Великобритании он заявил, что Лондон незамедлительно введет пакет экономических санкций в отношении Москвы.

Президент России Владимир Путин накануне вечером подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.