В Лянкяране открылся новый магазин Bakcell

Компания Bakcell открыла новый концептуальный магазин в городе Лянкяран. Для удобства посетителей, магазин был спроектирован по инновационной концепции «одного окна», сочетающей функции обслуживания абонентов с продажей мобильных номеров и аксессуаров для телефонов.
Новый магазин, расположенный по адресу г. Лянкяран, аллея Ази Асланова 26 (напротив Лянкяранского Государственного Университета), создавался с учетом полной ориентированности на клиента.
«Я уверен, что новая концепция магазина позволит нам предоставлять нашим клиентам в Лянкяране услуги еще более высокого качества. Как и все наши недавно открывшиеся магазины, этот магазин был построен вокруг принципа «клиент - в центре всего». Мы продолжим открывать новые концептуальные магазины в различных городах и регионах страны, чтобы сделать наши услуги еще более доступными для граждан, проживающих во всех частях Азербайджана», - отметил Главный Исполнительный Директор Bakcell Райнер Ратгебер.
Bakcell планирует открыть еще несколько новых концептуальных магазинов в течение этого года.
В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой быстрой сетью в Азербайджане. Сегодня сеть Bakcell, насчитывающая около 9000 базовых станций, охватывает 99,9% населения Азербайджана и 92,6% территории страны.
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