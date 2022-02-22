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Дальнее зарубежье 22.02.2022 17:32

Джонсон объявил о введении санкций в отношении пяти российских банков и троих бизнесменов

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон во вторник объявил о введении санкций в отношении России после признания "ДНР" и "ЛНР".

"Сегодня мы вводим санкции в отношении пяти российских банков", - заявил он, выступая в палате общин. По его словам, санкции затронут Банк "Россия", Промсвязьбанк, Черноморский банк торговли и развития, "Генбанк", Индустриальный сберегательный банк.

Кроме того, британские санкции затронут троих российских бизнесменов - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

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