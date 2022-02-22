Баку и Кишинев обсудили перспективы сотрудничества в различных областях

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов во вторник принял находящегося с визитом в Баку председателя парламента Молдовы Игоря Гросу, сообщили в Кабмине. «Асадов и Гросу обсудили перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах», - говорится в информации. Э.Шафиев

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