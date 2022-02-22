Криптовалютная платформа Amber получила оценку в $3 млрд в рамках инвестраунда

Сингапурская Amber Group, оператор криптовалютной платформы, получила оценку в $3 млрд в рамках очередного инвестраунда.

Компания, основанная в 2018 году пятью экс-трейдерами Morgan Stanley, получила $200 млн от инвесторов, среди которых сингапурский госинвестфонд Temasek Holdings Pte, а также инвесткомпании Sequoia China, Pantera Capital и Tiger Global Management.

Amber направит привлеченные средства на увеличение штата сотрудников в Европе, Северной и Южной Америке, а также глобальное расширение мобильного приложения, сообщил ее главный исполнительный директор Майкл У в интервью агентству Bloomberg.

По словам главы компании, Amber намерена провести еще один инвестраунд позднее в этом году перед IPO, которое может состояться в начале второго полугодия 2023 года, по всей видимости, в США.

Сингапур является одним наиболее популярных рынков для криптовалютных стартапаов, и Temasek, а также его дочерние компании инвестировали в несколько проектов в секторе за последний год.

Власти Сингапура, однако, пытаются несколько ограничить активность, отмечая риски, вызванные высокой волатильностью цифровых валют. Так, в январе сингапурский ЦБ потребовал от отрасли ограничить продвижение криптовалют среди обычных людей.