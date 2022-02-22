АИКГФ в январе получил почти 24 млн манатов из госбюджета Азербайджана

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе 2022 году выдали ипотечных кредитов на сумму 13,9 млн манатов, что в 2,3 раза больше аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, АИКГФ за январь 2022 года рефинансировал кредитов на сумму 21,6 млн манатов (рост в 6,2 раза по сравнению с январем 2021 года - ИФ).
Фонд в январе 2022 года из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 23,8 млн манатов (в январе 2021 года средств не получено).
АИКГФ в январе 2022 года не размещал облигации.
По данным ЦБА, в январе 2022 года средний размер выданного ипотечного кредита составил около 55,3 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке около 6,32% в год.
В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,3 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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