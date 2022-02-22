Азербайджан и Россия обсудили вопросы устранения скопления грузовиков на границе

Первый заместитель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов в рамках визита в Дагестан обсудил с госструктурами РФ работу таможенно-пограничных пропускных пунктов на азербайджано-российской границе.

Визит Гусейнова в Дагестан был связан с обсуждением вариантов устранения проблемы скопления грузовиков на ТППП "Самур-Яраг-Газмалар", сообщает ГТК.

"На встрече российская сторона отметила, что ситуация со скоплением автотранспортных средств на ТППП связана с ремонтно-строительными работами и носит временный характер. Наряду с этим было заявлено, что для своевременного завершения ремонтно-строительных работ, максимального сохранения пропускной способности пункта и принятия дополнительных необходимых мер будут проведены консультации с уполномоченными представителями соответствующих ведомств", - отмечается в информации.

На встрече также был обсужден вопрос перехода таможенных постов "Ширванлы" (Азербайджан) - "Ново-филя" (РФ) на круглосуточный режим работы, и обеспечения проезда грузовиков через него.

"В целях снижения грузопотока через КПП "Ярак-Газмалар" стороны договорились использовать железнодорожный транспорт, увеличить пропускную способность ТППП "Ярак-Газмалар" с учетом проводимых здесь работ по реконструкции. Также стороны продолжат совместные усилия по рассмотрению возможности поэтапного ввода в эксплуатацию полос для автотранспорта, как только будет завершена реконструкция таможенно-пропускного пункта "Ханоба" с азербайджанской стороны", - подчеркнули в ГТК.

Помимо этого, стороны договорились отдавать приоритет пропуску транспортных средств, занимающихся перевозкой плодовоощной и скоропортящейся продукции, а также организовывать раз в квартал встречи для обсуждения текущих вопросов.

Э.Шафиев