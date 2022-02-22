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Внешняя политика 22.02.2022 19:36

Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам переговоров подписали декларацию о союзническом взаимодействии.

Ранее Путин заявил, что подписание этого документа станет новым этапом развития двусторонних отношений.

В свою очередь Алиев заявил, что декларация будет иметь позитивное значение для России и Азербайджана, а также для региональной безопасности.

Он рассказал, что документ состоит из более чем сорока пунктов и охватывает важнейшие сферы двустороннего взаимодействия.

Э.Шафиев

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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