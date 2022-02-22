Декларация о союзническом взаимодействии является итогом многолетней работы Азербайджана и России - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал содержание союзнической декларации между Азербайджаном и Россией.

«Между нами существует очень обширная договорно-правовая база, подписано 245 документов, но эта декларация имеет особое значение, она выводит наши отношения на союзнический уровень. Практическая работа над декларацией началась чуть более года назад, и за это время экспертные группы наших стран составили очень обширный документ, состоящий из 43 пунктов и охватывающий почти все основные сферы нашей деятельности. Первый пункт декларации гласит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга. Данный документ не только подводит итог многолетней совместной работе, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать объем взаимной торговли и решать все вопросы на повестке дня», - сказал Алиев на церемонии подписания декларации во вторник в Москве.

Он также добавил, что Баку и Москва имеют планы по углублению сотрудничества, в частности в транспортной сфере.

«В апреле мы будем отмечать 30-летие с момента установления дипотношений, и к этому рубежу мы подходим с очень хорошим заделом. Очень многообещающие возможности в деле взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности углубления сотрудничества в транспортной сфере, и не только в двухстороннем, но и в многостороннем, региональном формате с учетом новых геополитических реалий в регионе», - сказал Алиев.

Э.Шафиев