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Дальнее зарубежье 22.02.2022 22:28

Глава МИД Франции заявляет, что решил не проводить встречу с Лавровым

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, планировавшаяся на пятницу, не состоится.

"Нет", - сказал французский министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, актуальна ли по-прежнему встреча глав МИД Франции и РФ в пятницу.

Он указал, что "о возможных переговорах с Сергеем Лавровым мы говорили в том случае, если не будет вторжения на Украину". По его словам, российский министр, когда недавно разговаривал с ним по телефону, не мог не знать о планах Москвы признать ДНР и ЛНР, однако - ничего об этом не сказал.

Переговоры Ле Дриана и Лаврова были намечены на 25 февраля в Париже.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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