Джонсон анонсирует последующие санкции в отношении РФ после обсуждения с союзниками

Последующие санкции в отношении РФ будут, но появятся после обсуждения с союзниками, заявил премьер-министр Великобритании БорисДжонсон.

"Для ясности: я понимаю, что палата (общин - ИФ) хочет, чтобы мы ввели против России все, что у нас есть сегодня, но мы хотим поставить в приоритет единство с нашими союзниками и друзьями и работать совместно, так что продолжение будет (после координации - ИФ)", - заявилДжонсонво время выступления в палате общин на вопрос о том, зависит ли следующая волна санкций от дальнейших действий РФ или Великобритании просто нужно больше времени для координации с союзниками.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, со своей стороны, дала понять, о каких санкциях может идти речь, если Россия не прекратит эскалацию ситуации.

"Мы готовы пойти гораздо дальше, если Россия не сделает шаг назад. Мы ограничим способность российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим ряд высокотехнологичных экспортных товаров и будем дальше изолировать российские банки от мировой экономики", - приводятся слова Трасс в заявлении правительства о санкциях в отношении некоторых российских банков и физических лиц.