Путин предложил Азербайджану укреплять взаимодействие с РФ в финансовой сфере

Президент РФ Владимир Путин считает, что России и Азербайджану необходимо укреплять взаимодействие в финансовой сфере.
«Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России», - сказал Путин во вторник по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.
А.Азизов
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