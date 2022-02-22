Путин предложил Азербайджану укреплять взаимодействие с РФ в финансовой сфере

Президент РФ Владимир Путин считает, что России и Азербайджану необходимо укреплять взаимодействие в финансовой сфере.

«Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России», - сказал Путин во вторник по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

А.Азизов