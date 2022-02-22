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Финансы 22.02.2022 22:13

Путин предложил Азербайджану укреплять взаимодействие с РФ в финансовой сфере

Президент РФ Владимир Путин считает, что России и Азербайджану необходимо укреплять взаимодействие в финансовой сфере.

«Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России», - сказал Путин во вторник по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ФИНАНСЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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