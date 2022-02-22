Декларация о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана выведет отношения Москвы и Баку на новый уровень - Мишустин

Подписанная во вторник президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым декларация о союзническом взаимодействии выведет отношения Москвы и Баку на новый уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Предлагаю сегодня обсудить наиболее важные стратегические вопросы в свете подписанной сегодня Владимиром Путиным и вами декларацию о союзническом взаимодействии. Это - важнейшее решение выводит наши дружеские и добрососедские отношения на еще более высокий уровень", - сказал Мишустин в начале беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в Москве с визитом.

По словам премьера, российская сторона искренне дорожит дружбой с Азербайджаном.

Мишустин также отметил укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества: торговый оборот, даже несмотря на пандемию, вырос на 16% - до $3,3 млрд.

Он заявил о большом потенциале для кооперации в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, цифровой экономики.

По словам Мишустина, Россия заинтересована и в продолжении деловых миссий российских предпринимателей в Азербайджане.

Премьер РФ также напомнил о совместной борьбе двух стран с коронавирусом, заметив, что Россия передала Азербайджану тест-системы, поставила около 220 тыс. доз вакцины, направила бригады врачей.

Мишустин отметил и заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое дает возможность для развития Южного Кавказа.

"Убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа", - сказал он в связи с этим.

Р.Ахмедов