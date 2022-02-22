Потенциал для роста азербайджано-российского товарооборота не исчерпан - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что потенциал для роста двустороннего товарооборота не исчерпан.

Алиев заявил, что его нынешний визит "останется в истории межгосударственных отношений" России и Азербайджана.

Он поблагодарил Мишустина за личное внимание, которое он уделяет развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Алиев выразил уверенность, что потенциал роста двустороннего товарооборота не исчерпан, и есть предпосылки для его роста.

"Вопросы, связанные с региональной проблематикой, создают хорошие предпосылки не только для укрепления мер доверия, мира, безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнёрства в двустороннем и многостороннем формате", - добавил он.

Говоря о подписанной в Москве декларации, президент Азербайджана назвал ее особым документом в портфеле двусторонней договорно-правовой базы.

"Уверен, что она будет служить укреплению дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами", - сказал Алиев.

Р.Ахмедов