Потенциал для роста азербайджано-российского товарооборота не исчерпан - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что потенциал для роста двустороннего товарооборота не исчерпан.
Алиев заявил, что его нынешний визит "останется в истории межгосударственных отношений" России и Азербайджана.
Он поблагодарил Мишустина за личное внимание, которое он уделяет развитию торгово-экономических отношений двух стран.
Алиев выразил уверенность, что потенциал роста двустороннего товарооборота не исчерпан, и есть предпосылки для его роста.
"Вопросы, связанные с региональной проблематикой, создают хорошие предпосылки не только для укрепления мер доверия, мира, безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнёрства в двустороннем и многостороннем формате", - добавил он.
Говоря о подписанной в Москве декларации, президент Азербайджана назвал ее особым документом в портфеле двусторонней договорно-правовой базы.
"Уверен, что она будет служить укреплению дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами", - сказал Алиев.
Р.Ахмедов
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