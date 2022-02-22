Санкции ЕС коснутся нескольких банков, 351 депутата думы, ряда других лиц - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут несколько российских банков, 351 депутат Государственной Думы и 27 физических и юридических лиц.

"Сегодня мы согласились, что 351 член российской Государственной Думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, попадут в наш список санкций", -заявил Боррель во время пресс-конференции.

"Мы согласились санкционировать 27 физических и юридически лиц, которые играют роль в подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости", - добавил он.

По словам главы дипломатии ЕС, среди этих лиц находятся люди, принимающие решения и ответственные за угрозу Украине, лица, поддерживающие их материально или финансово, а также получающие от них выгоду, лица в оборонном секторе за их роль в действиях по вторжению и дестабилизации и те, кто распространяют дезинформацию против Украины. Отвечая на вопрос журналиста, Боррель подчеркнул, что президента РФ Владимира Путина в санкционном списке нет.

Под санкции также попадут банки, которые финансируют операции, проходящие на территории Донбасса. Названия этих банков Боррель не привел.

Доступ российских властей к финансовым рынкам и рынкам капитала ЕС будет ограничен, добавил он, не приводя подробностей об этом.