РОСЭКСИМБАНК и крупнейшие банки Азербайджана ожидают увеличения числа экспортных контрактов в 2022г

Финансовые институты Российского экспортного центра (РЭЦ) будут расширять сотрудничество с крупнейшими банками Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», об этом заявил председатель правления РОСЭКСИМБАНК (Группа РЭЦ) Азер Талыбов по итогам переговоров с крупнейшими финансовыми институтами Азербайджана (ABB, PASHA Bank и Xalq Bank).

«Сейчас мы наблюдаем рост интереса российских компаний из различных отраслей к организации финансирования для поставок производимой продукции в Азербайджан. В частности, речь идет о железнодорожном машиностроении, автомобильной отрасли, металлургии. Поэтому в 2022 году мы ожидаем еще больше совместных сделок между российскими и азербайджанскими банками», - сообщил Талыбов по итогам встреч с руководством крупнейших банков Азербайджана.

21-22 февраля состоялся визит Талыбова в Азербайджанскую Республику. В рамках поездки в Баку состоялись деловые переговоры с представителями крупнейших финансовых институтов страны с целью обсуждения роли банков в развитии и укреплении экономического взаимодействия между двумя странами.

Р.Ахмедов