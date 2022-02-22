Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0213 GBR   2.3105 TRY   0.1243

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 90.81 -0.26 Brent 95.39 +1.85

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.02.2022 22:54

РОСЭКСИМБАНК и крупнейшие банки Азербайджана ожидают увеличения числа экспортных контрактов в 2022г

Финансовые институты Российского экспортного центра (РЭЦ) будут расширять сотрудничество с крупнейшими банками Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», об этом заявил председатель правления РОСЭКСИМБАНК (Группа РЭЦ) Азер Талыбов по итогам переговоров с крупнейшими финансовыми институтами Азербайджана (ABB, PASHA Bank и Xalq Bank).

«Сейчас мы наблюдаем рост интереса российских компаний из различных отраслей к организации финансирования для поставок производимой продукции в Азербайджан. В частности, речь идет о железнодорожном машиностроении, автомобильной отрасли, металлургии. Поэтому в 2022 году мы ожидаем еще больше совместных сделок между российскими и азербайджанскими банками», - сообщил Талыбов по итогам встреч с руководством крупнейших банков Азербайджана.

21-22 февраля состоялся визит Талыбова в Азербайджанскую Республику. В рамках поездки в Баку состоялись деловые переговоры с представителями крупнейших финансовых институтов страны с целью обсуждения роли банков в развитии и укреплении экономического взаимодействия между двумя странами.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РФ, БАНКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]