Признание Россией неподконтрольных Киеву территорий равносильно нападению на Украину - Байден

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что считает признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" равносильным нападению на Украину.
"Это начало вторжения России на Украину", - сказал Байден.
Он отметил, что выступление президента России Владимира Путина накануне показало, что российский лидер "создает основания для того, чтобы пойти намного дальше".
При этом, американский лидер указал, что Россия, по его мнению, по-прежнему готова "продолжить военную атаку на Украину".
"Мы по-прежнему считаем, что Россия готова действовать дальше в осуществлении массивной военной атаки против Украины. Но я надеюсь, что я не прав относительно этого", - добавил Байден.
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