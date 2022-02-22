Байден заявляет о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ

Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет санкций против России за признание "ДНР" и "ЛНР", которые будут гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году.

"Я собираюсь начать с введения санкций в ответ (на действия России - ИФ), которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями", - заявил Байден во время выступления во вторник.

Президент США добавил, что в течение нескольких месяцев США тесно сотрудничали с партнерами и союзниками в Европе и по всему миру, чтобы подготовить ответ на действия России.