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Дальнее зарубежье 23.02.2022 00:11

Байден объявил о санкциях против ВЭБа и Промсвязьбанка, суверенного долга РФ

Президент США Джозеф Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России, среди которых - ряд экономических ограничительных мер.

В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

ВЭБ уже давно находится под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета.

Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и не европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

В 2019 году именно США первыми ввели ограничения на покупку нового российского госдолга. С августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 и 2021 годах за рубежом Россия занимала только в евро (теперь же, как следует из заявлений ЕС и Байдена, не останется и этой опции).

Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. Однако в прошлом году санкционный пакет был расширен, и с июня 2021 года американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях. Запрет на участие во вторичном обращении ОФЗ периодически возникал в обсуждениях новых санкционных инициатив, но пока не реализован.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, БАНКИ/ДОЛГ


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