Байден объявил о санкциях против ВЭБа и Промсвязьбанка, суверенного долга РФ

Президент США Джозеф Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России, среди которых - ряд экономических ограничительных мер.
В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.
ВЭБ уже давно находится под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета.
Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и не европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).
В 2019 году именно США первыми ввели ограничения на покупку нового российского госдолга. С августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 и 2021 годах за рубежом Россия занимала только в евро (теперь же, как следует из заявлений ЕС и Байдена, не останется и этой опции).
Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. Однако в прошлом году санкционный пакет был расширен, и с июня 2021 года американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях. Запрет на участие во вторичном обращении ОФЗ периодически возникал в обсуждениях новых санкционных инициатив, но пока не реализован.
Потенциал для роста азербайджано-российского товарооборота не исчерпан - Алиев
Декларация о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана выведет отношения Москвы и Баку на новый уровень - Мишустин
Декларация о союзническом взаимодействии является итогом многолетней работы Азербайджана и России - Алиев
РОСЭКСИМБАНК и крупнейшие банки Азербайджана ожидают увеличения числа экспортных контрактов в 2022г
Путин предложил Азербайджану укреплять взаимодействие с РФ в финансовой сфере
Криптовалютная платформа Amber получила оценку в $3 млрд в рамках инвестраунда
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
Убытки от пожара на судне, перевозившем несколько тысяч люксовых автомобилей, оценены почти в $450 млн
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Лянкяране открылся новый магазин Bakcell
Денежные переводы «Золотая Корона» теперь в приложении Yelo!
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров