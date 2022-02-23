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Дальнее зарубежье 23.02.2022 09:13

США со среды начнут вводить санкции против российских элит - Байден

Санкции, вводимые США в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), предусматривают, в частности, меры против российских элит, заявил президент США Джо Байден.

"Со среды мы начнем вводить санкции и против российских элит и их родственников", - добавил президент США.

Помимо этого, Байден сообщил, что, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

ВЭБ уже давно находится под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета.

Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и не европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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