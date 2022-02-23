Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0213 GBR   2.3105 TRY   0.1243

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 91.91 +0.84 Brent 96.84 +1.45

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.02.2022 09:46

США переведут 800 военнослужащих из Италии в Балтийские страны

США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в Балтийские страны из Италии 800 военнослужащих, сообщил Пентагон после прозвучавшего во вторник заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в регионе.

По данным военного ведомства США, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО". Из Германии в Балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 перебросят из Греции в Польшу.

Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США.

"Этих дополнительных военнослужащих переместят, чтобы успокоить наших союзников в НАТО, сдержать потенциальную агрессию против членов НАТО и для обучения вооруженных сил принимающих государств", - сказал один из высокопоставленных чиновников США в сфере обороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]