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Дальнее зарубежье 23.02.2022 10:15

Вступление в силу санкций Евросоюза против России ожидается в среду

Окончательное утверждение санкций ЕС за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ожидается в среду утром, публикация в "Официальном журнале" Евросоюза - в течение дня, сообщило в твиттере французское председательство в Совете ЕС.

"Санкции вступят в силу с момента их публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель осудили это решение РФ и обещали ввести санкции.

В Париже во вторник состоялся неформальный Совет ЕС на уровне глав МИД, обсуждавший признание Россией ДНР и ЛНР и согласовавший первый пакет санкций в ответ на это решение Москвы.

Законодательное решение по санкциям утверждает формальный Совет ЕС. Решение может быть принято им по письменной процедуре.

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