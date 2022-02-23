Манат подшевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 23 февраля ЦБА установил на уровне 1,9257 манат/1EUR (22 февраля - 1,9211 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 февраля установил на уровне 0,0216 манат/1RUB (22 февраля - 0,0213 манат/1RUB). Н.Аббасова

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