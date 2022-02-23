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СНГ 23.02.2022 10:31

Глава МИД Украины и шеф Пентагона обсудили сотрудничество в области противовоздушной и противоракетной обороны

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и шеф Пентагона Ллойд Остин обсудили вопросы укрепления обороноспособности Украины.

"Руководитель американского оборонного ведомства выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ответ Кулеба выразил благодарность США за поддержку Украины и укрепление вооруженных сил.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в области противовоздушной и противоракетной обороны.

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