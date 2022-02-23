88% абонентов, звонивших в колл-центр «Nar», высоко оценили уровень обслуживания

Придерживаясь своей стратегии клиентоориентированности, «Nar» за прошедший год обеспечил превосходное обслуживание своим абонентам посредством различных каналов. В 2021 году Колл-Центр 777 получил более 2,3 миллиона запросов и ответил на них в среднем за 5 секунд. Колл-центр «Nar» добился очень высокого показателя (94%) по решению запросов абонентов с первого звонка. 88% абонентов, звонивших в Колл-Центр, высоко оценили уровень предоставляемых услуг.

Для повышения удовлетворенности клиентов, «Nar» продолжает представлять эксклюзивные дилерские и сервисные центры в новой концепции по всей стране. Адаптировав 26 точек обслуживания клиентов и продаж к совершенно новой концепции, мобильный оператор обеспечивает предоставление услуг и информации своим посетителям в современном стиле. Для операций, требующих непосредственного участия клиента, в обновленных центрах обслуживания было обслужено более 150 000 абонентов.

Чтобы сделать обслуживание клиентов более доступным, в дополнение к традиционным инструментам обслуживания, «Nar» продолжает улучшать качество услуг предоставляемых клиентам с помощью цифровых платформ. Благодаря обновлениям приложения «Nar+», которое еще больше упрощает управление счетом, количество посещений приложения увеличилось по сравнению с прошлым годом на 75%. Cледует отметить, что мобильный оператор, который активен в социальных сетях, также отвечает на запросы абонентов через официальные страницы «Facebook», «İnstagram» и «Twitter». По данным за прошлый год, запросы около 160 000 абонентов «Nar» были решены посредством социальных сетей.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.