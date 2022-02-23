США, если будет необходимость, будут готовы вводить санкции против Сбербанка, ВТБ

Администрация президента США Джо Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на американское официальное лицо.

"США в дальнейшем готовы вводить меры против таких организаций, как Сбербанк, ВТБ", - передает агентство со ссылкой на лицо в администрации Байдена.

Источник агентства добавил, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".