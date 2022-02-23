Россия и Туркменистан подписали дорожную карту взаимодействия по вопросам региональной безопасности

"Дорожная карта" взаимодействия Туркменистана и Российской Федерации по вопросам региональной безопасности подписана по итогам визита делегации Туркменистана в Москву и проведенных двусторонних туркмено-российских переговоров, сообщает сайт МИД Туркменистана.

Отмечается, что в числе подписанных документов - план реализации основных направлений туркмено-российского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2025 годы и план мероприятий, посвящённых 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.

По данным туркменского МИД, по поручению президента Туркменистана 22 февраля делегация во главе с вице-премьером, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым находилась с официальным визитом в РФ, в ходе которого состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Собеседники отметили, что сегодня туркмено-российские связи имеют устойчивый, стратегический характер, развиваются в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами двух стран. Отмечалось, что тесное партнерство в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах между Туркменистаном и Россией в настоящее время выходит на новый уровень, развивается поступательно и целенаправленно.