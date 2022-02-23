Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также республик Донбасса, ряд ограничительных мер, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.

Он призвал Москву "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины", отметив, что признание независимости ДНР и ЛНР является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

В связи с этим, сказал премьер, "наша страна приняла решение ввести санкции", которые предусматривают, в частности, прекращение выдачи виз представителям республик Донбасса и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с этими республиками, а также на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.

"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.