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ТЭК 23.02.2022 09:46

Проблемы Северного потока 2 в настоящий момент никак не влияют на снабжение ЕС газом - ЕК

Приостановка сертификации газопровода "Северный поток 2" не будет иметь никаких последствий для обеспечения газом Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Северный поток 2" пока еще не работает. Он пока не поставляет энергию. (...) Ответ о последствиях (приостановки сертификации газопровода в Германии - ИФ) очень простой: на данный момент нет никаких изменений ситуации", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Говоря о газоснабжении Евросоюза в случае, если Россия в ответ на санкции ЕС перекроет или сократит поставки газа, что пока еще не произошло, Макфи со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен напомнил о подготовке Брюсселя к различным сценариям развития событий. В частности, отметил переговоры главы Еврокомиссии с различными международными партнерами-поставщиками газа и контакты ЕК со странами - крупными потребителями газа относительно перекупок партий энергоносителя.

Как результат он указал на поставки СПГ танкерами в Европу в начале года.

Представитель ЕК сказал, что в последние годы ЕС осуществлял диверсификацию своих источников энергии. Безопасность снабжения также укреплялась за счет взаимосвязанности соответствующих инфраструктур государств-членов. По его словам, теперь нет ни одной страны ЕС, которая бы полностью зависела от единственного источника газа. Есть договоренность членов ЕС о взаимном солидарном снабжении газом на случай такой необходимости.

"Я бы также хотел подчеркнуть тот факт, что у нас есть газохранилища по всей Европе. Мы не окажемся в ситуации, когда вдруг в один день останемся вовсе без газа. Уровни хранения составляют 30% имеющихся возможностей", - сообщил Макфи.

Он сказал при этом, что долгосрочное решение энергетической зависимости Европы кроется в "зеленом переходе". При реализации его целей отпадет нужда в огромном энергетическом импорте.

В свою очередь глава службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер счел необходимым напомнить ряд заявлений фон дер Ляйен по энергетическим вопросам. В частности, ее слова о том, что никто не освобождал "Северный поток 2" от возможных санкций и что это не просто коммерческий, но и "политический проект", и к нему нужно так и относиться.

"Вне всякого сомнения председатель (Еврокомиссии) всегда утверждала, что "Северный поток 2" "на столе", когда речь идет о том, чтобы ответить на российскую агрессию против Украины", - резюмировал Мамер.

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