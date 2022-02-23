Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 428 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 428 млн 285 тыс. 196, свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 925 тыс. 485 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 80 млн 270 тыс. 583 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 963 тыс.371.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 млн 867 тыс. 31, а число умерших от последствий заражения вирусом - 512 тыс. 652.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 млн 351 тыс. 876 человек, из них скончались 645 тыс. 534.
Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 760,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 883 человека, Индии - 366, Бразилии - 3 тыс. 2.
Американский университет Джонса Хопкинса с 02:20 мск данные по распространению инфекции и смертных случаях в мире не обновлял.
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