Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 428 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 428 млн 285 тыс. 196, свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 925 тыс. 485 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 80 млн 270 тыс. 583 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 963 тыс.371.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 млн 867 тыс. 31, а число умерших от последствий заражения вирусом - 512 тыс. 652.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 млн 351 тыс. 876 человек, из них скончались 645 тыс. 534.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 760,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 883 человека, Индии - 366, Бразилии - 3 тыс. 2.

Американский университет Джонса Хопкинса с 02:20 мск данные по распространению инфекции и смертных случаях в мире не обновлял.