Баку ждет от МИДа РФ исправления недостоверной информации о Туркменчайском договоре 1828 года

Официальный Баку выразил недоумение и сожаление по поводу искаженной публикации, размещенной МИДом РФ на своей официальной странице в соцсети, где ряд азербайджанских территорий указаны как «Восточная Армения».
«Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИДа РФ искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией», - отмечается в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что выражение «Восточная Армения» никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.
При этом азербайджанская сторона ждет от российского министерства исправления ошибки. «Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России», - подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
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