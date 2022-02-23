Банк Республика запустил кредитную кампанию «Правильный Выбор»!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, в преддверии праздника Весны запускает кредитную кампанию под названием «Правильный Выбор»!

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 10 апреля, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией вне зависимости от срока и по ставке 14% годовых.

Другие преимущества кредита наличными в Банке Республика:

· Максимальная сумма - 50 000 манатов;

· Срок - до 48 месяцев;

· Льготный период - 3 месяца;

· Оперативное оформление;

· Поручитель - не требуется;

· Отсутствие страхового взноса.

Кроме того, клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, теперь смогут онлайн подать заявку и не посещая банк получит кредит непосредственно на свои карты.

Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, сделайте Правильный Выбор - оформите кредит в Банке Республика!

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.