Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0213 GBR   2.3105 TRY   0.1243

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 91.91 +0.84 Brent 96.84 +1.45

Погода в Баку

  ночь день

23.02.2022 10:47

Банк Республика запустил кредитную кампанию «Правильный Выбор»!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, в преддверии праздника Весны запускает кредитную кампанию под названием «Правильный Выбор»!

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 10 апреля, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией вне зависимости от срока и по ставке 14% годовых.

Другие преимущества кредита наличными в Банке Республика:

· Максимальная сумма - 50 000 манатов;

· Срок - до 48 месяцев;

· Льготный период - 3 месяца;

· Оперативное оформление;

· Поручитель - не требуется;

· Отсутствие страхового взноса.

Кроме того, клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, теперь смогут онлайн подать заявку и не посещая банк получит кредит непосредственно на свои карты.

Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, сделайте Правильный Выбор - оформите кредит в Банке Республика!

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]