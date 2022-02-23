Банк Республика запустил кредитную кампанию «Правильный Выбор»!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, в преддверии праздника Весны запускает кредитную кампанию под названием «Правильный Выбор»!
Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 10 апреля, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией вне зависимости от срока и по ставке 14% годовых.
Другие преимущества кредита наличными в Банке Республика:
· Максимальная сумма - 50 000 манатов;
· Срок - до 48 месяцев;
· Льготный период - 3 месяца;
· Оперативное оформление;
· Поручитель - не требуется;
· Отсутствие страхового взноса.
Кроме того, клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, теперь смогут онлайн подать заявку и не посещая банк получит кредит непосредственно на свои карты.
Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, сделайте Правильный Выбор - оформите кредит в Банке Республика!
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.
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