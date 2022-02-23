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СНГ 23.02.2022 14:04

Пекин выступает против санкций в отношении РФ

Китай не поддерживает введение санкций в отношении России в связи с обстановкой вокруг Украины, считает, что только диалог может помочь урегулировать ситуацию, передает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Санкции никогда не являлись эффективным способом решить проблемы, Китай всегда выступал против односторонних санкций", - заявила Хуа Чуньин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Пекин к Западу в применении ограничительных мер против Москвы.

При этом представитель китайского МИД подчеркнула, что напряженность можно снизить лишь путем диалога и консультаций.

Кроме того, Хуа Чуньин выразила надежду на то, что все стороны будут сохранять спокойствие и проявят сдержанность.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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