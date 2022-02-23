Украина призывает партнеров ввести больше антироссийских санкций - Кулеба

Украина благодарна партнерам за предпринятые шаги и призывает увеличивать давление на российскую экономику и власти РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"(...) призываем партнеров ввести больше санкций против РФ. Первые решительные шаги были предприняты вчера, и мы благодарны за них. Сейчас нужно увеличивать давление. Нанести удар по экономике РФ (...). Болезненный удар. И сделать это уже сейчас", - написал Кулеба в Twitter в среду.