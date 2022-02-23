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СНГ 23.02.2022 14:13

Украина призывает партнеров ввести больше антироссийских санкций - Кулеба

Украина благодарна партнерам за предпринятые шаги и призывает увеличивать давление на российскую экономику и власти РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"(...) призываем партнеров ввести больше санкций против РФ. Первые решительные шаги были предприняты вчера, и мы благодарны за них. Сейчас нужно увеличивать давление. Нанести удар по экономике РФ (...). Болезненный удар. И сделать это уже сейчас", - написал Кулеба в Twitter в среду.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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