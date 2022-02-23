Удвоение мощности TANAP займет около 5 лет - Дюзйол

Увеличение пропускной способности Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) почти в два раза – до 31 млрд кубометров займет около пяти лет, считает генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

«В настоящее время газопровод TANAP эксплуатируется в рамках первой фазы, предусматривающей экспорт порядка 16 млрд кубометров газа из Азербайджана в год в Турцию и Европу. Увеличение пропускной способности трубопровода почти вдвое, т.е. до 31 млрд кубометров в год по срокам выполнения может занять 4-5 лет, учитывая тот факт, что после принятия окончательного инвестиционного решения потребуется время на проведение тендерных процедур и строительные работы», - сказал Дюзйол на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в среду в формате видеоконференции.

При этом, он напомнил, что увеличение мощностей TANAP запланировано в два этапа, первый из которых предусматривает доведение пропускной способности трубопровода до 24 млрд кубометров в год, второй – до 31 млрд кубометров в год.

«Работы по расширению мощностей TANAP могут занять и меньше времени и потребовать меньше инвестиций, все зависит от объемов, на которые будет ориентировано решение об увеличении пропускной способности данного трубопровода», - заявил Дюзйол.

Он также отметил, что ожидает роста мирового спроса на газ, что может подтолкнуть заинтересованные стороны к принятию решения об увеличении экспортных мощностей. «Для этого, как уже ранее заявлял министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, от производителей газа потребуется увеличение инвестиций в добычу. Кроме того, потребуется заключение контрактов на поставки газа. То есть в целом, решение об увеличении мощностей газопровода может быть принято при наличии соответствующей заинтересованности у потребителей, и договоренностей с владельцами трубопровода и производителями газа», - сказал Дюзйол.

Глава консорциума также отметил, что «если решение о расширении будет принято сейчас, то придется принять во внимание, что на фоне продолжающегося роста цен на нефть и процессов, происходящих в мировой экономике, все услуги и оборудование дорожают, что увеличивает себестоимость проекта».

Дюзйол добавил, что помимо Турции, за счет деятельности «Южного газового коридора», покупателями азербайджанского газа являются 10 крупных компаний Европы.

Как сообщалось ранее, по данным Минэнерго Азербайджана в 2021 году по TANAP для Турции было экспортировано 5,6 млрд кубометров газа, транзитом в Европу - 8,2 млрд кубометров.

На 2022 год объем поставок газа из Азербайджана в Турцию и Европу через TANAP запланирован в 16,2 млрд кубометров.

По оценкам SOCAR, TANAP обеспечивает 12% потребностей Турции в газе.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Н.Аббасова