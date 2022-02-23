Британия планирует запретить продажу гособлигаций РФ в Лондоне - глава МИД

Великобритания работает над тем, чтобы ограничить возможность России продавать суверенные долговые обязательства в Лондоне, заявила в среду глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Мы очень четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Мы собираемся лишить российское руководство возможности размещать суверенные долговые обязательства в Великобритании", - сказала Трасс, слова которой приводят британские СМИ.
"Будут еще более жесткие санкции против элит, важнейших организаций в России, ограничение доступа России к финансовым рынкам, если будет полномасштабное вторжение на Украину", - предупредила она.
При этом, пишут британские СМИ, Великобритании для выполнения этого обещания потребуется изменить законодательство.
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