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Дальнее зарубежье 23.02.2022 14:32

Британия планирует запретить продажу гособлигаций РФ в Лондоне - глава МИД

Великобритания работает над тем, чтобы ограничить возможность России продавать суверенные долговые обязательства в Лондоне, заявила в среду глава МИД Британии Лиз Трасс.

"Мы очень четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Мы собираемся лишить российское руководство возможности размещать суверенные долговые обязательства в Великобритании", - сказала Трасс, слова которой приводят британские СМИ.

"Будут еще более жесткие санкции против элит, важнейших организаций в России, ограничение доступа России к финансовым рынкам, если будет полномасштабное вторжение на Украину", - предупредила она.

При этом, пишут британские СМИ, Великобритании для выполнения этого обещания потребуется изменить законодательство.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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