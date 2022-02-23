Франции нет причин опасаться экономических последствий от антироссийских санкций

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр не видит оснований для беспокойства о возможных последствиях для французской экономики санкций Евросоюза в отношении России из-за признания "ДНР" и "ЛНР".

"Мы мало подвержены (возможным последствиям - ИФ), российский рынок не является стратегическим для Франции. Россия обладает силой слабых государств. Ее реальная сила - причинение неприятностей, энергетических и военных", - сказал министр в интервью в среду телеканалу BFMTV.

По его словам, правительство знает, как адаптировать экономику к возможному росту цен на газ или пшеницу.

Ле Мэр напомнил, что Франция лишь на 20% зависит от импорта российского газа, тогда как Германия уже достигла 60%, а средняя по ЕС зависимость от России составляет 40%.

Тем не менее, если прогнозировать возможный рост цен на газ в Европе, правительство, отметил министр, усилит "тарифный щит".

"Мы взяли на себя обязательства по ценам на газ, и оно будет подтверждено, так как необходимо продолжать защищать французов", - заявил Ле Мэр.

Что касается нефти, министерство, пояснил он, продолжает следить за ценами, не "исключая никакого варианта". "Мы не знаем, какими будут решения Владимира Путина, и поднимется ли и до какого уровня стоимость барреля", - сказал министр экономики.

В отношении пшеницы, сообщил он, у правительства также заготовлены защитные меры.