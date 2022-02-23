Евросоюз не собирается признавать власти в Кабуле, но готов взаимодействовать с ними

Евросоюз не признает новые власти в Кабуле, но считает важным взаимодействовать с ними в целях формирования инклюзивного правительства, заявил специальный посланник ЕС по Афганистану Томас Никлассон.

"Мы не собираемся признавать де-факто власти в Кабуле, но мы все согласны с тем, что важно взаимодействовать с ними, мы все хотим, чтобы права человека уважались, и этот процесс ведет к инклюзивному правительству", - сказал Никлассон в среду журналистам по итогам встречи спецпредставителей ЕС и стран Центральной Азии по Афганистану в Ташкенте.

Он отметил, что в этом плане позиция ЕС и стран Центральной Азии совпадает.