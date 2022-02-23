Папа римский призвал воздержаться от действий, которые могут лишь ухудшить ситуацию вокруг Украины

Папа римский Франциск в среду выразил сожаление в связи с обстановкой вокруг Украины и призвал мировых лидеров избегать действий, которые могут ее усугубить.
"Я испытываю глубокую печаль в связи с ухудшением ситуации на Украине. Несмотря на дипломатические усилия в последние несколько недель, продолжают развиваться тревожные события. Я молюсь за то, чтобы все стороны воздержались от действий, которые причинят большие страдания многим людям", - заявил папа римский в ходе всеобщей аудиенции.
Кроме того, папа римский призвал лидеров "к политической ответственности" при принятии решений, касающихся ситуации вокруг Украины.
"Я хочу призвать к политической ответственности, а также совершить испытание совести перед Богом, который является Богом мира, а не войны", - сказал он.
Глава католической церкви также объявил 2 марта международным днем поста и молитвы во имя мира.
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