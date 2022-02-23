СНБО Украины ждет от парламента введения чрезвычайного положения на всей территории страны

На всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, Верховная Рада должна это решение срочно утвердить, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная Рада должна это решение утвердить (...). У меня сегодня будет доклад в Верховной Раде по этому поводу. Что касается самого указа, на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории (...), областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в среду.

По его словам, в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.

"Касательной Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он там введен уже давно, начиная с 2014 года. На остальной территории, еще раз подчеркиваю, в зависимости от тех вопросов и угроз, которые могут возникать на определенных территориях, будет вводиться более усиленное либо ослабленное ЧП", - подчеркнул он.

Он отметил, что введение ЧП никак радикально не отобразится на жизни украинцев.

"Еще раз подчеркиваю, на нашей жизни он почти никак не может отображаться радикально. Там есть определенный перечень вещей, которые есть в законе о введении чрезвычайного положения. Я хочу сказать, что будет максимально корректно отрабатываться эта ситуация, но в случае необходимости соответствующие органы будут действовать согласно действующему законодательству", - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, будет ли вводиться комендантский час, Данилов отметил, что такое решение могут принимать региональные штабы, в зависимости от ситуации.