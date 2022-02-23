Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Физули

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, в среду обстреляли позиции азербайджанских военных, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 23 февраля с 10:05 безо всякой на то причины периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Юхары Вейсели Физулинского района», - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры, говорится в информации.
Э.Шафиев
SOCAR запустила проект по выявлению потенциальных аварий в инфраструктуре
В Азербайджане открылся филиал сети центров IV промышленной революции
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 428 млн
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
Убытки от пожара на судне, перевозившем несколько тысяч люксовых автомобилей, оценены почти в $450 млн
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Новые санкции Евросоюза против РФ проходят письменную процедуру утверждения в Совете ЕС
Папа римский призвал воздержаться от действий, которые могут лишь ухудшить ситуацию вокруг Украины
Франции нет причин опасаться экономических последствий от антироссийских санкций
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлен срок голосования международного конкурса «Brand Award International»
AccessBank оказал поддержку 532 фермерам
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Правильный Выбор»!
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров