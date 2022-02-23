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Оборона 23.02.2022 14:32

Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Физули

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, в среду обстреляли позиции азербайджанских военных, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 23 февраля с 10:05 безо всякой на то причины периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Юхары Вейсели Физулинского района», - говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры, говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: ОБСТРЕЛ, КАРАБАХ


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