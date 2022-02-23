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СНГ 23.02.2022 14:52

Военное положение на Украине будет введено в случае необходимости - СНБО

Военное положение на Украине будет введено только в случае необходимости, сейчас такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"В случае необходимости военное положение будет введено мгновенно. Сейчас такого решения нет, но мы готовы к любым вещам. Вы знаете, что последние 2-3 дня происходит в РФ, они принимают по нашей территории какие-то акты, подписывают документы (...) Таких решений принимать у них нет никаких полномочий. Мы должны на это реагировать", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в среду.

Ранее в среду он заявил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, Верховная Рада должна это решение утвердить в течение 48 часов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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