Военное положение на Украине будет введено в случае необходимости - СНБО

Военное положение на Украине будет введено только в случае необходимости, сейчас такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"В случае необходимости военное положение будет введено мгновенно. Сейчас такого решения нет, но мы готовы к любым вещам. Вы знаете, что последние 2-3 дня происходит в РФ, они принимают по нашей территории какие-то акты, подписывают документы (...) Таких решений принимать у них нет никаких полномочий. Мы должны на это реагировать", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в среду.

Ранее в среду он заявил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, Верховная Рада должна это решение утвердить в течение 48 часов.