Новые санкции Евросоюза против РФ проходят письменную процедуру утверждения в Совете ЕС

Французское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе (COREPER) проектов постановлений совета по санкциям в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.
"(Состоялось) одобрение в COREPER II юридических актов по санкциям", - говорится в сообщении в твиттере постпредства Франции при Европейском союзе.
В нем также объявляется о начале письменной процедуры официального утверждения проектов в Совете ЕС.
"Запущена письменная процедура с истечением в 15:00 (17:00 мск) для их утверждения советом и публикации сегодня в "Официальном журнале" ЕС", - сообщило французское председательство.
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель осудили это решение РФ и обещали ввести санкции.
В Париже во вторник состоялся неформальный Совет ЕС на уровне глав МИД, обсуждавший признание Россией ДНР и ЛНР и согласовавший первый пакет санкций в ответ на это решение Москвы.
Законодательное решение по санкциям утверждает формальный Совет ЕС. Решение может быть принято им по письменной процедуре. Санкции вступают в силу после публикации юридических актов в "Официальном журнале" Европейского союза.
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