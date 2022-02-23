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ТЭК 23.02.2022 15:50

SOCAR запустила проект по выявлению потенциальных аварий в инфраструктуре

Компания SOCAR запустила пилотный проект - систему анализа по выявлению потенциальных аварий в своей нефтегазовой инфраструктуре, заявил заместитель начальника управления информационных технологий и коммуникаций SOCAR Фуад Алиев.

«Мы запустили пилотный проект по выявлению потенциальных аварий в нефтегазовой инфраструктуре. Для этого используются Internet of Things (Интернет вещей) и искусственный интеллект, что позволит выявить основные недостатки и пробелы», - сказал Алиев в среду на мероприятии «Тенденции четвертой промышленной революции».

По словам Алиева, одним из основных вопросов на сегодняшний день является контроль оборудования, используемого в производстве. «В этой связи очень важным моментом является проведение превентивных мер для определения, выйдет ли оборудование из строя», - добавил он.

Х.Насирзаде

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Тэги: SOCAR, ПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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