SOCAR запустила проект по выявлению потенциальных аварий в инфраструктуре

Компания SOCAR запустила пилотный проект - систему анализа по выявлению потенциальных аварий в своей нефтегазовой инфраструктуре, заявил заместитель начальника управления информационных технологий и коммуникаций SOCAR Фуад Алиев.
«Мы запустили пилотный проект по выявлению потенциальных аварий в нефтегазовой инфраструктуре. Для этого используются Internet of Things (Интернет вещей) и искусственный интеллект, что позволит выявить основные недостатки и пробелы», - сказал Алиев в среду на мероприятии «Тенденции четвертой промышленной революции».
По словам Алиева, одним из основных вопросов на сегодняшний день является контроль оборудования, используемого в производстве. «В этой связи очень важным моментом является проведение превентивных мер для определения, выйдет ли оборудование из строя», - добавил он.
Х.Насирзаде
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