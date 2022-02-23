Украина может выйти из соглашения об увековечении памяти о героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выйти из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Соответствующий проект закона был одобрен в среду на заседании правительства.

В сообщении на эту тему причиной решения названы "вооруженная агрессия России против Украины как одной из стран-участниц данного соглашения, существенные отличия в Украине и других странах памятных практик и законодательства в вопросах увековечения памяти участников второй мировой войны".