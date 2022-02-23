Приостановка сертификации Северного потока 2 не повлияет на цены на газ в ЕС

Евросоюз может получать необходимый ему газ иными путями, кроме "Северного потока 2", приостановка его сертификации не будет иметь никаких последствий для цен на газ в Европе, заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.
"Не забывайте, что "Северный поток 2" еще не работает. Нет газа в этом газопроводе. То, что приостановили, - это гомологизацию "Северного потока 2". Это необходимая сертификация, чтобы "Северный поток 2" вступил в эксплуатацию", - сказала зампред ЕК в ответ на соответствующий вопрос.
"Конечно, это не будет иметь никаких последствий для цены на газ", - подчеркнула Вестагер.
Она уточнила, что среди имеющихся в настоящее время разных факторов, влияющих на цену газа, "в любом случае, это не "Северный поток 2".
Вестагер также напомнила, что уже глава Еврокомиссии прошлого мандата Жан-Клод Юнкер заявлял, что "Северный поток 2" не представляет интереса для Европейского союза, у ЕС без него имеются необходимые ему газопроводы.
Присутствовавший на пресс-конференции официальный представитель ЕК Эрик Мамер счел необходимым процитировать слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что ЕК поддерживает решение Германии о приостановке сертификации газопровода "Северный поток 2".
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