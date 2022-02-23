Тимошенко приветствует снятие ограничений на финансирование украинской армии

Принятие Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс, которые снимают ограничения на финансирование армии, позволит существенно усилить Вооруженные силы Украины, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Украина должна полагаться на себя. (...) Теперь ограничений по финансированию украинской армии, ВСУ и системы обороны существовать не будет", - подчеркнула Тимошенко, сообщает пресс-служба партии.

Она отметила, что законопроект №7100 накануне поддержали все лидеры фракций. Документ позволит существенно усилить украинскую армию, предоставив приоритет в ее финансировании.

"Наша команда предложила путь, который еще никогда не использовался в Украине, но даст толчок к решению вопроса. На период военной агрессии принятый закон предусматривает, что все 100% казначейского счета, все 100% доходов бюджета находятся в распоряжении правительства, и он сможет своим решением выделить необходимые на оборону и армию средства", - пояснила она.

Также она добавила, что 355 нардепов поддержали предложение о безотлагательном подписании законопроекта председателем Верховной Рады и направлении на подпись президенту.

"Это первый шаг, который мы сейчас сделали, и будем делать дальше, чтобы заработал наш военно-промышленный комплекс, и страна почувствовала, что наши Вооруженные силы усиливаются ежедневно", - сказала Тимошенко.

Верховная Рада на заседании 23 февраля внесла в заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины изменения, согласно которым некоторые нормы кодекса не применяются. Депутаты ввели в кодекс новую статью, согласно которой "в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием (РФ - ИФ) самопровозглашенных образований на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и с целью обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону установить, что в 2022 году" не применяются некоторые нормы кодекса, в том числе ст. 23 об обязательном согласовании с парламентским комитетом по вопросам бюджета решения Кабмина о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.