Дуда: действия РФ угрожают не только Украине, но и всему восточному флангу НАТО и ЕС

Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия Москвы являются угрозой не только для Украины, но и для всего региона.
"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин, каждым очередным решение очень внимательно. Считаем, что, к сожалению, они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого ЕС", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве в среду.
Он также заявил, что санкции против России должны быть очень сильными.
"Беру во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. Польша граничит с Калининградской областью, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия гражданам России. Но (...) эти далеко идущие шаги будут необходимыми", - сказал Дуда.
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