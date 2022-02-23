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Дальнее зарубежье 23.02.2022 20:04

Дуда: действия РФ угрожают не только Украине, но и всему восточному флангу НАТО и ЕС

Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия Москвы являются угрозой не только для Украины, но и для всего региона.

"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин, каждым очередным решение очень внимательно. Считаем, что, к сожалению, они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого ЕС", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве в среду.

Он также заявил, что санкции против России должны быть очень сильными.

"Беру во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. Польша граничит с Калининградской областью, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия гражданам России. Но (...) эти далеко идущие шаги будут необходимыми", - сказал Дуда.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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