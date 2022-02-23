50-манатная банкнота нового дизайна признана лучшей банкнотой мира – ЦБ Азербайджана

Банкнота номиналом в 50 манат нового дизайна, выпущенная в обращение в 2021 году Центральным банком Азербайджана, признана «Лучшей новой банкнотой мира» по версии «Международной ассоциации денежных знаков» (IACA). Как отмечает ЦБА, 50-манатная купюра признана лучшей банкнотой мира, исходя из темы денежного знака, дизайна и систем безопасности. Р.Ахмедов

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